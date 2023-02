Flugzeugbauer Airbus legt Jahresbilanz vor - weniger Gewinn erwartet

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der europäische Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Airbus (Airbus SE (ex EADS)) legt am Donnerstag (6.30 Uhr) seine Geschäftszahlen für 2022 vor. Wegen fehlender Teile von Zulieferern und einem angespannten Arbeitsmarkt musste sich der Konzern mit Schaltzentrale in Toulouse von seinem Auslieferungsziel für das vergangene Jahr verabschieden. Statt zunächst anvisierter 720 Passagierjets und später 700 ins Auge genommener Maschinen lieferte der Konzern nur 661 Stück aus. Airbus hofft dennoch, einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) von etwa 5,5 Milliarden Euro zu erzielen.

Branchenexperten schätzen hingegen, dass der Konzern einen etwas geringeren bereinigten operativen Gewinn erwirtschaftet hat. Sie erwarten zudem, dass der Umsatz von Airbus um gut zwölf Prozent auf 58,6 Milliarden Euro gestiegen ist. Unter dem Strich gehen die Experten jedoch von einem Gewinnrückgang um rund sieben Prozent auf 3,9 Milliarden Euro aus./rbo/DP/jha