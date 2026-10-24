Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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24.10.2026 10:24:27
Flugzeugbauer klagt: Streit mit Zulieferer legt offenbar Produktion des Boeing-Frachters 777 lahm
Insidern zufolge ruht bei Boeing die Produktion des Frachtflugzeugs 777, weil ein "unverzichtbares" Bauteil für die Tragflächen fehle. Der Lieferstopp soll den Konzern mehrere Millionen Dollar pro Tag gekostet haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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