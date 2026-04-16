Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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16.04.2026 14:12:30
Flugzeuge werden stillgelegt: Lufthansa beendet Betrieb von Tochter Cityline
Die Lufthansa legt als Reaktion auf Streiks und hohe Kerosinkosten erste Flugzeuge still. Als Erstes sollen ab Samstag die 27 älteren Flugzeuge der Regionaltochter Cityline am Boden bleiben, wie das Unternehmen mitteilt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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