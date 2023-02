Flugzeuge zur Münchner Sicherheitskonferenz können trotz Streiks landen

München (Reuters) - Am zweitgrößten deutschen Flughafen in München starten und landen wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi am Freitag keine Passagiermaschinen.

Von Freitag um Mitternacht bis Samstag 01.00 Uhr früh fänden keine regulären Passagierflüge statt, teilte die Flughafen München GmbH am Mittwoch mit. Ausnahmen gebe es nur für Sonderflüge wie Hilfsflüge. Aber auch Flüge für die am Wochenende stattfindende Münchner Sicherheitskonferenz seien nicht vom Streik betroffen. Am Münchner Flughafen landen dann zahlreiche Politiker und Staatsgäste.

