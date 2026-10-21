Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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21.10.2026 07:20:17
Flugzeugtyp mit Vorgeschichte: US-Behörde erteilt Boeing Zulassung für größte 737-Max-Variante
Erst vor wenigen Wochen drohte ein neuer Software-Fehler bei Boeings 737 MAX 10, die Pläne des Flugzeugbauers zu durchkreuzen. Doch jetzt ist der Weg frei für die Auslieferung. Der Modelltyp brachte den Konzern in seine schwerste Krise.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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