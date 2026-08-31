Fluicell Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fluicell Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 SEK, nach -2,100 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 940,0 Prozent auf 7,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at