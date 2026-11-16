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16.11.2026 06:31:29
Fluicell Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fluicell Registered stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,090 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 2,4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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