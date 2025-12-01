Fluicell Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fluicell Registered hat am 28.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fluicell Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 136,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at