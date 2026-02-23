Fluicell Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fluicell Registered präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 636,54 Prozent auf 3,8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,070 SEK. Im Vorjahr waren -10,500 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 222,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,00 Millionen SEK, während im Vorjahr 1,86 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at