26.02.2026 06:31:29
Fluidigm: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fluidigm stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,8 Millionen USD – eine Minderung von 49,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,7 Millionen USD eingefahren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,200 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fluidigm -0,520 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 85,33 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 51,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Fluidigm 174,43 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
