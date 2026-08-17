Fluidomat: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fluidomat ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fluidomat die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4,52 INR gegenüber 7,37 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 118,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at