Fluidomat hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fluidomat lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 9,82 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fluidomat noch ein Gewinn pro Aktie von 13,53 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 164,0 Millionen INR – eine Minderung von 13,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 190,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at