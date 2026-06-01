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01.06.2026 06:31:29
Fluidomat legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fluidomat hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,84 INR, nach 12,40 INR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 292,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fluidomat 209,5 Millionen INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 40,72 INR beziffert. Im Vorjahr waren 45,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 724,61 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Fluidomat 721,83 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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