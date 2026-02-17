Fluidomat stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fluidomat lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 4,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Fluidomat im vergangenen Quartal 144,3 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fluidomat 166,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at