Fluidra,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fluidra, gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte Fluidra, einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 659,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 593,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at