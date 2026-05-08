Fluidra: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fluidra hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 EUR, nach 0,250 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 564,0 Millionen EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 564,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at