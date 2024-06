FluoGuide A-S Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FluoGuide A-S Registered hat am 30.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,60 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FluoGuide A-S Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,800 DKK vermeldet.

Redaktion finanzen.at