FluoGuide A-S Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FluoGuide A-S Registered hat am 27.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,94 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,610 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at