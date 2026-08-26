FluoGuide A-S Registered legte Quartalsergebnis vor

FluoGuide A-S Registered gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,14 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,970 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at