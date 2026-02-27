FluoGuide A-S Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FluoGuide A-S Registered hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,28 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,990 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,170 SEK. Im Vorjahr hatten -3,420 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at