27.02.2026 06:31:29
FluoGuide A-S Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
FluoGuide A-S Registered hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,28 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,990 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,170 SEK. Im Vorjahr hatten -3,420 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
