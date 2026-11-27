FluoGuide A-S Registered lud am 26.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,14 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FluoGuide A-S Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,940 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at