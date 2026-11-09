Fluor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fluor hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren -4,300 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,45 Prozent auf 3,72 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at