Fluor Dumps 71 Million SMR Shares for $1.35 Billion
On Feb. 13, 2026, Fluor Corp. (NYSE:FLR), a large shareholder of NuScale Power Corporation (NYSE:SMR), disclosed the sale of 71 million shares of common stock for a total consideration of ~$1.35 billion, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($19.05).* 1-year price change calculated as of Feb. 13, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
