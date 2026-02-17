Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
|
17.02.2026 20:53:45
Fluor Ends 2025 With $25.5 Billion Backlog, Targets $1.4 Billion Stock Buyback In 2026
This article Fluor Ends 2025 With $25.5 Billion Backlog, Targets $1.4 Billion Stock Buyback In 2026 originally appeared on Benzinga.com.
