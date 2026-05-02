Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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02.05.2026 17:05:00

Fluor Has Finished Selling Its NuScale Power Stock. You Won't Believe How Much It Made.

In recent years, NuScale Power (NYSE: SMR) stock has soared. Last year, the small modular reactor developer saw its stock surge to $57 per share, creating a highly attractive opportunity for early investors to take profits at a sky-high valuation.One company taking advantage of NuScale's surging stock price was Fluor (NYSE: FLR), the engineering, procurement, and construction (EPC) company. Fluor was a very early investor in NuScale, taking a stake in the company back in 2011, and decided now was a good time to take profits on its stake. Here's how much Fluor made, and where it goes from here with its recent windfall.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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