Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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02.05.2026 17:05:00
Fluor Has Finished Selling Its NuScale Power Stock. You Won't Believe How Much It Made.
In recent years, NuScale Power (NYSE: SMR) stock has soared. Last year, the small modular reactor developer saw its stock surge to $57 per share, creating a highly attractive opportunity for early investors to take profits at a sky-high valuation.One company taking advantage of NuScale's surging stock price was Fluor (NYSE: FLR), the engineering, procurement, and construction (EPC) company. Fluor was a very early investor in NuScale, taking a stake in the company back in 2011, and decided now was a good time to take profits on its stake. Here's how much Fluor made, and where it goes from here with its recent windfall.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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