10.11.2025 06:31:29
Fluor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Fluor hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fluor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
