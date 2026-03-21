Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.03.2026 20:15:00
Fluor Is Expanding Its Nuclear Energy Projects in Europe. Is Now the Time to Buy?
Nuclear energy is making a comeback, as countries across the globe aim to expand their nuclear capabilities. This clean energy source not only complements renewables but also delivers the reliable baseload power that data centers need to thrive. One key company emerging in this evolving landscape is Fluor (NYSE: FLR), an engineering, procurement, and construction management (EPCM) company.The company is expanding its presence in Europe with a hub focused on developing next-generation small modular reactors and modernizing traditional plants. With nuclear energy gaining traction, Fluor could be a smart buy today. Here's what you need to know.Fluor recently opened a new European office in Bucharest, Romania, which will serve as a hub for the company as it manages nuclear energy projects across the region. The company has emerged as a key player in Romania's nuclear energy development and is providing engineering, design, licensing, and project management services for two initiatives: the small modular reactor project (SMR) in Doicești and the expansion of the Cernavodă Nuclear Power Plant.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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