Fluor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fluor hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 9,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fluor ein Ergebnis je Aktie von 10,57 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,18 Milliarden USD – eine Minderung von 1,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,26 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,342 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,31 Milliarden USD gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fluor ein EPS von 12,30 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 16,32 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 15,50 Milliarden USD.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 15,75 Milliarden USD, befunden.

