Fluor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fluor äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,81 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,33 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fluor einen Umsatz von 3,98 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at