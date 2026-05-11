Fluor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fluor stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fluor -1,420 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,66 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at