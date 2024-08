Flushing Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Flushing Financial lud am 29.07.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Flushing Financial 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,3 Millionen USD – ein Plus von 15,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Flushing Financial 101,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

