Flushing Financial legte Quartalsergebnis vor

Flushing Financial hat sich am 26.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,620 USD, nach 0,880 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Flushing Financial 70,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at