Flushing Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Flushing Financial lud am 27.01.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,570 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Flushing Financial 46,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 62,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,49 USD. Im letzten Jahr hatte Flushing Financial einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 253,63 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Flushing Financial 251,66 Millionen USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD sowie einen Umsatz von 261,92 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at