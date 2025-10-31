Flushing Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Flushing Financial hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,30 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Flushing Financial ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,53 Prozent auf 120,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Flushing Financial 127,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at