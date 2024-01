Flushing Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Flushing Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,250 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 52,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,6 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,830 USD. Im letzten Jahr hatte Flushing Financial einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Flushing Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 22,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 196,06 Millionen USD im Vergleich zu 253,63 Millionen USD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,882 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 194,73 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at