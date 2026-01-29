Flushing Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Flushing Financial hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach -1,610 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 155,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Flushing Financial einen Umsatz von 47,3 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,540 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Flushing Financial ein Gewinn pro Aktie von -1,050 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 490,80 Millionen USD, während im Vorjahr 405,78 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at