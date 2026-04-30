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30.04.2026 06:31:29
Flushing Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Flushing Financial stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,290 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,49 Prozent auf 114,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Flushing Financial 121,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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