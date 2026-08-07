Flutter Entertainment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Flutter Entertainment präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -1,57 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Flutter Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,33 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at