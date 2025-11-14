Flutter Entertainment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Flutter Entertainment lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,91 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,79 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at