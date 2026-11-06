Flutter Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Flutter Entertainment äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,90 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,910 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,87 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Flutter Entertainment 3,79 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at