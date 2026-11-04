Flutter Entertainment Plc Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Flutter Entertainment plc (FLUT):

Earnings: -$862 million in Q3 vs. -$690 million in the same period last year. EPS: -$4.90 in Q3 vs. -$3.91 in the same period last year. Excluding items, Flutter Entertainment plc reported adjusted earnings of -$32 million or -$0.18 per share for the period.

Revenue: $3.874 billion in Q3 vs. $3.794 billion in the same period last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 17.335 B To $ 17.885 B