Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
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04.11.2026 13:18:34
Flutter Entertainment Plc Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Flutter Entertainment plc (FLUT):
Earnings: -$862 million in Q3 vs. -$690 million in the same period last year. EPS: -$4.90 in Q3 vs. -$3.91 in the same period last year. Excluding items, Flutter Entertainment plc reported adjusted earnings of -$32 million or -$0.18 per share for the period.
Revenue: $3.874 billion in Q3 vs. $3.794 billion in the same period last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 17.335 B To $ 17.885 B
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