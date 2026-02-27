Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|
27.02.2026 17:12:29
Flutter Entertainment Shares Fall 15% After Q4 Swings To Net Loss
(RTTNews) - Flutter Entertainment plc (FLUT) shares dropped 15.63 percent to $103.89 on Friday, down $19.24, after the company reported a fourth-quarter net loss compared with net income a year earlier.
The stock is currently trading at $104.71, compared with a previous close of $123.13. It opened at $110.04 and has traded between $102.00 and $111.10 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 4.68 million shares, compared with an average volume of 3.20 million shares.
For the fourth quarter, the company reported a net loss of $8 million, or $0.05 per share, compared with net income of $81 million, or $0.45 per share, last year. Adjusted earnings per share were $1.74, down from $2.94 a year ago. Revenue increased to $4.437 billion from $3.792 billion. The stock has traded in a 52-week range of $102.00 to $313.68.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flutter Entertainment
|
27.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Ausblick: Flutter Entertainment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
23.02.26
|FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flutter Entertainment von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
Analysen zu Flutter Entertainment
Aktien in diesem Artikel
|Flutter Entertainment
|88,88
|-13,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.