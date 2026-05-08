Flutter Entertainment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Flutter Entertainment hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Flutter Entertainment 4,30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at