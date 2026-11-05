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05.11.2026 06:31:28
Flux Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Flux Power stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Flux Power ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,8 Millionen USD – eine Minderung von 48,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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