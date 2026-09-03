Fly-E Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fly-E Group hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,41 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,000 USD erwirtschaftet worden.

Fly-E Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 48,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at