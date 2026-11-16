Fly-E Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fly-E Group präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fly-E Group -2,180 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at