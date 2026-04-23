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23.04.2026 06:31:29
Fly-E Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fly-E Group hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,000 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Fly-E Group im vergangenen Quartal 2,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fly-E Group 5,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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