Fly-E Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fly-E Group hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,000 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Fly-E Group im vergangenen Quartal 2,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fly-E Group 5,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at