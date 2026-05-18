Flying Eagle Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Flying Eagle Acquisition hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flying Eagle Acquisition ein EPS von -1,050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Flying Eagle Acquisition im vergangenen Quartal 29,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Flying Eagle Acquisition 21,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at