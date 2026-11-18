Flying Eagle Acquisition hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Flying Eagle Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Flying Eagle Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 31,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at