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13.05.2026 06:31:29
FLYING GARDEN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
FLYING GARDEN hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 51,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,81 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,30 Milliarden JPY ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 157,32 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 121,83 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,20 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,27 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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